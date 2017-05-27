У мусульман розпочався Рамадан

Священний мусульманський місяць Рамадан цього року розпочався 26 травня із заходом сонця і закінчується ввечері 24 червня.

Згідно з Кораном, це один з п’яти стовпів ісламу, на які спирається віра в Аллаха.

У священний місяць мусульмани зобов’язані слідувати жорстким обмеженням в харчуванні, задоволеннях і розвагах. Мета посту – очиститися тілесно і духовно, приборкати інстинкти та пристрасті. Дата Рамадану визначається в залежності від зміни фаз Місяця.

Ісламський календар коротший, ніж григоріанський, тому щорічно початок Рамадану відсувається на 10-11 днів. У 2017 році цей місяць припадає на період з 26 травня по 24 червня.

Рамадан перекладається з арабського як “спекотний”, “пекуча спека”. Завдання кожного правовірного мусульманина в цей місяць – довести силу своєї віри, відмовитися від нечистих справ і думок всупереч виснажливій ​​спеці. Протягом усього місяця мусульмани дотримуються суворого посту: від світанку до заходу сонця утримуватися від їжі, пиття, куріння та статевої близькості. Із заходом сонця мусульмани переривають свій піст. Їжу після заходу сонця потрібно приймати в певний час – в який саме, вираховують заздалегідь за місячним календарем. Двері всіх мечетей під час Рамадану відкриті цілодобово: після нічних служб усі парафіяни за традицією збираються на колективне розговіння. При храмах встановлені літні кухні. Від посту звільняються вагітні жінки, хворі та старі люди, діти молодші 7 років і ті, хто не може дотримуватися його з об’єктивних причин.

Під час Рамадану мусульмани приділяють більшу частину часу читанню Корану і поминанню Аллаха. Крім щоденних п’яти молитов, щоночі необхідно здійснювати додаткову молитву-намаз після п’ятої молитви. Мусульмани вірять в те, що Аллах може простити гріхи людини, якщо вона проводить час в читанні молитов і здійснює богоугодні вчинки, наприклад, допомагає нужденним, жертвує кошти на благодійні цілі. За легендою, Аллах також звільняє якесь число душ померлих з пекла.

Під час Рамадану в мусульманських країнах помітно знижується ділова активність, зменшується робочий день, посилюються релігійний настрій, повсякденне життя зміщується на вечірній і нічний час доби.