У Львові зростуть тарифи на воду

З 14 травня у місті Львові набувають чинності нові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, затверджені Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1141 та № 2268 від 26.04.2017 р.

«Перегляд тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для водоканалів України зумовлені передусім зміною обсягів реалізації, зростанням витрат на оплату електроенергії, витрат на оплату праці, зростанням цін на матеріали, збільшенням ставок податків та зборів.

Відповідно до запропонованого проекту, мешканці і абоненти міста Львова будуть сплачувати на 26% більше за послуги, які надає наше підприємство. Вартість послуг для мешканців багатоквартирних будинків буде становити 13 гривень і 42 копійки – це разом за водопостачання і водовідведення з врахуванням ПДВ. А для абонентів приватного сектору тариф становитиме 11 гривень, 81 копійку», – зазначають у планово-економічному відділі ЛМКП «Львівводоканал».

Нагадаємо, обов’язок встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, належить виключно до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як державного регулятора тарифної політики на комунальні послуги, повідомляє Дивись.інфо.