У Львові жінка-підприємець побила посадовця міської ради

У Львові жінка-підприємець побила директора управління комунальної власності Львівської міської ради.

Як повідомив представник ГУ Нацполіції області, інцидент стався 16 травня у приміщенні управління комунальної власності на площі Галицькій у Львові. У той час, коли посадовець перебувала на нараді, до кабінету увійшло кілька представників однієї з громадських організацій Львова, серед яких була 51-річна жінка-підприємець. Вона висловила обурення діями працівників управління комунальної власності і вдарила рукою в головою директору управління.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Всі обставини події встановлюються.