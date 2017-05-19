У Львові збудують «долину стартапів»

У Львові створять інноваційний парк LvivTech.City для високотехнологічних компаній і стартапів, перша черга буде готова вже в 2018 році році, пише itc.ua.

Комплексна інфраструктура проект включатиме ділову (офіси класу А, конференц-центри), технологічну (всі необхідні комунікації) і соціальну (закладу для освіти і відпочинку, медичні центри, житло, магазини) складові.

Реалізацією проекту займуться ТОВ «Львів СтандартБуд» і девелоперська компанія UDP, мажоритарним акціонером якої є український підприємець Василь Хмельницький, відомий в тому числі за проектом інноваційного парку UNIT.City в Києві.

Парк буде розташований на ділянці 1,77 га на території промзони колишнього заводу “Львівприлад”, який вже давно не використовується як промисловий об’єкт.

«Ми будемо створювати львівську долину стартапів, а місто готове створювати замовлення для таких компаній і фінансувати найкращі стартапи молодих команд», – сказав під час презентації заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Проект буде реалізувати за стандартами «зелене» будівництва LEED – добровільна сертифікація, яка передбачає ефективність використання ресурсів, застосування екоматеріалів і високу якість дизайну внутрішніх приміщень.

Для участі в проекті UDP 25% придбає частку ТОВ “Львів СтандартБуд”, при цьому сторони вже прийшли до домовленості, угода буде укладена до кінця червня 2017 року.

Завершення першої черги будівництва парку заплановано на друге півріччя 2018 року.