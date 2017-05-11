У Львові запровадили безготівкову оплату за пільгові квитки в електротранспорті

Відтепер у львівських трамваях і троейбусах можна придбати пільгові проїзні квитки для учнів і студентів за допомогою додатку Рrivat24, повідомили 11 травня на офіційній сторінці ЛКП «Львівелектротранс» у Facebook.

Нагадаємо, з 24 січня у Львові розпочала діяти система безготівкового розрахунку в електротранспорті. Спочатку оплатити проїзд за допомогою смартфона можна було у трамваї №8 (площа Соборна – Сихів), а пізніше – у всьому електротранспорті.

Проте придбати за допомогою додатку Рrivat24 можна було лише загальний квиток вартістю 2 грн. Відтепер же у додатку доступні і квитки для студентів та учнів вартістю 1 грн.

Для того, щоб оплатити проїзд за допомогою сматрфона, пасажир має відсканувати розміщений у трамваї QR-код на відстані 40-50 см (пристрій має бути підключений до інтернету). Після цього слід обрати картку для оплати та натиснути «Оплатити». Після оплати пасажир отримає у додатку Privat24 квиток, який треба закомпостувати.