У Львові за минулу ніч згоріло п’ять автомобілів

У Львові за минулу ніч, 22 травня, згоріло п‘ять іномарок.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, у Шевченківський відділ поліції о пів на четверту ночі 22 травня надійшло повідомлення від чергового диспетчера ДСНС у Львівській області про те, що у селищі Брюховичі горіли два автомобіля – «Тойота Ленд Крузер» та «Сузукі Гранд Вітара». Транспортні засоби були запарковані на вулиці біля житлового будинку і належать 42-річному місцевому мешканцю та його дружині.

О четвертій ночі у Сихівський відділ поліції звернувся 32-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що вночі на проспекті Червоної Калини загорівся його автомобіль «Сітроєн Берлінго», від якого зайнявся припаркований поруч «Хонда Цівік», що належить його 42-річному сусіду, котрий мешкає у будинку поруч.

Ще одне повідомлення про займання авто надійшло вночі у Залізничний відділ поліції. за словами 35-річного львів’янина, по вулиці Роксоляни у Львові було здійснено підпал його автомобіля «Фольксваген Бора», запаркованого на ніч біля будинку.

В усіх випадках пожежі були ліквідовані працівниками ДСНС у Львівській області, автомобілі отримали значні технічні пошкодження. На місцях пожеж працювали слідчо-оперативні групи, правоохоронці встановлюють причини займання автомобілів, вирішуються питання про відкриття кримінальних проваджень, проводяться слідчі дії.