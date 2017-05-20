У Львові з приміщення фінансової компанії викрали сейф

У Львові вночі 19 травня було скоєно крадіжку з приміщення офісу фінансової компанії, яка знаходиться на вул. Володимира Великого.

Як повідомив представник Головного управління Нацполіції області, наразі встановлено, що зловмисники пошкодивши металопластикові двері дісталися до приміщення і викрали сейф в якому знаходилися документи компанії, печатка та ін.

Перелік викраденого встановлюється.

Прикметно, що злодії «вклалися» до прибуття представників приватної охоронної фірми, яка охороняє офіс компанії. Коли охоронці прибули – злодіїв і слід простиг.