У Львові виселили з орендованого приміщення Російський культурний центр

Російський культурний центр сьогодні, 4 травня, виселили з приміщення Львівської обласної ради за адресою вул. Короленка, 1А.

Як повідомили у прес-службі Львівської обласної ради, відповідну процедуру провела виконавча служба управління юстиції Львівщини.

«Перемога за нами. Щойно ми виселили Російське культурне товариство із приміщення на вул. Короленка, 1А. Ми це зробили (!) антиукраїнське кубло у Львові нарешті закрили!”, – заявив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

Довідка. Російський культурний центр у Львові – організація російської діаспори у Львові та на Західній Україні. Розпочав свою діяльність у 1996 році. Розташований на вул. Короленка, 1А, неподалік центру Львова і межує з територією російського православного храму. Центр став першою з організацій цього напряму, створених на теренах СРСР і довгий час був єдиним на території України.

25 жовтня 2016 року депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про виселення Російського культурного центру з комунального приміщення на вулиці Короленка, 1А. У тексті рішення йдеться, що це приміщення повернуть до власності комунальної установи «Нерухомість і майно», полагодять і після цього здадуть в оренду організаціям, що здійснюють діяльність, пов’язану з АТО.

Після цього представники російської спільноти у Львові звернулися до президента Петра Порошенка по захист від «сваволі депутатів і чиновників Львівщини».

7 грудня 2016 року Господарський суд Львівської області зобов’язав Російський культурний центр звільнити приміщення на вул. Короленка, 1А. Після цього Львівська обласна рада вимагала у Російського культурного центру звільнити комунальні приміщення до 14 листопада. Оскільки вони цього не зробили, юристи облради подали позов про примусове виселення.