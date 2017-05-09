У Львові військовослужбовець покінчив життя самогубством

У Львові 8 травня біля залізничного мосту виявили тіло чоловіка із зашморгом на шиї.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, чоловіка виявили випадкові перехожі в обідню пору на вул. Залізничній, неподалік мосту.

Оперативники, які прибули на місце події, встановили, що загиблим є 31-річний військовослужбовець з Дніпропетровщини.

Попередньо встановлено, що чоловік звів порахунки із життя затягнувши ремінь на шиї, а зашморг прикріпив до перил пішохідної доріжки.

Всі обставини встановлюються. Призначено ряд експертиз.