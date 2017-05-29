У Львові відкрили музей «Територія терору»

Сорочка, в якій застрелили доньку священика, нашийні хрестики, знайдені серед останків в’язнів колишньої Пересильної тюрми №25 ― такою експозицією, хоч і тимчасовою, запрацював музей «Територія терору». Виставка називається «Проти віри», яку облаштували у бараці. В експозиції ― жахаючі речі, що засвідчують радянську антирелігійну діяльність.

Тут і репродукція плакатів, які ще у 1917 році часто клеїли по селах. Деякі з них навіть нагадують ікону «Страшного суду».

«Тобто це була або просто калька від «Страшного суду», або люди, які писали перед тим ікони, під загрозою репресій ставали тими, які робили згодом плакати», ― розповів науковий співробітник музею «Територія терору» Юрій Степовий.

Поруч ― прострелений підрясник отця Євгена Федоровича, що був парохом в селі Заріччя на Івано-Франківщині. Та нічна сорочка його доні, в якій вона й загинула. Бо якось вночі, у 1947-му, до оселі отця вдерлися енкаведисти, перевдягнуті в упівців.

Гості музею слухають із щемом в серці.

«Ми маємо три доньки. Вони всі хочуть знати також про свою родину. Ми від своїх родичів чули про предків, але то все були розповіді. Ніхто зі собою документи не віз. То ми тепер починаємо в архівах шукати, досліджувати родину і родовід робити», ― поділився планами гість з Австралії Юрко Суховерський.

Ця тимчасова виставка триватиме до кінця червня. Опісля будуть світлини голокосту. А, ймовірно, вже наступного року облаштують і постійну інтерактивну експозицію людської долі.

«Людина, яка зайде в приміщення, побачить звичайну квартиру 1939 року. Там зможе послухати музику, подивитися за вікно, як виглядав Львів. Наступна квартира ― кімната після обшуку.. фактично та сама квартира, але розгромлена і розбита. Після того буде ще барак», ― пояснив науковий співробітник музею «Територія терору» Юрій Степовий.

«Людина, яка пройде наш музей, має вийти з розумінням того, що все-таки слова «дружба», «гуманність», «рівність», «братерство» ― це не просто високопарні тези, а запорука того суспільства, яке ми намагаємося сформувати, в якому намагаємося жити», ― підсумував виконуючий обов’язки директора музею «Територія терору» Володимир Довжинський.

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