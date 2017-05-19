У Львові відкрили для всіх охочих доступ до підземелля під міською Ратушею

У підземеллі львівської ратуші, що на площі Ринок, 1, створять Музей міста.

«Музей міста буде простором для тимчасових чи довготривалих виставок, запрошуватимемо кураторів, які пропонуватимуть свої ідеї для виставок, а найкращі будемо втілювати у цьому просторі. Загалом, це виставковий простір у форматі змінних виставок, що пов’язані з міською історією, культурою та концепції міста загалом», – розповіла Тетяна Бей, начальниця Музею міста ЛКП «Центр розвитку туризму Львова».

За її словами, над концепцією створення Музею міста працює близько десяти експертів та музейників, серед яких Зеновій Мазурик, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ІСОМ), засновник Музею ідей Олесь Дзиндра, начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, директорка Центру міської історії Софія Дяк.

Площа музею, за словами Тетяни Бей, становить приблизно 600 м2. До кінця року у підземеллі ратуші планують зробити ремонт та відкрити Музей міста. Тетяна Бей зазначила, що до кінця року планують відкрити приблизно шість залів для виставок, що стане першим етапом відкриття музей.

Організатори запрошують львів’ян взяти участь у створенні Музею міста та відвідати підземелля львівської ратуші, куди до цього часу не пускали відвідувачів. Зокрема, з 18 до 20 травня із 17:00 до 20:00 усі охочі можуть відвідати приміщення музею, що на пл. Ринок, 1, та поспілкуватись із організаторами, повідомляє Zaxid.net.