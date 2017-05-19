У Львові відбудуться перегони кельнерів

У неділю, 21 травня, у Львові традиційно святкуватимуть День кельнера. О 14:00 на площі Ринок відбудеться святковий забіг кельнерів мережі ресторанів Холдингу емоцій «!FEST».

Як повідомили організатори, 33 учасники змагатимуться за першість. Переможців визначать за критеріями швидкості та якості. Забіг стартуватиме від Театру пива “Правда” до Аптеки- музею. Кожен кельнер матиме тацю, яку потрібно донести до фінішу першим. На таці буде розміщена пляшечка та келих води. Найкращих та найпрудкіших нагородять призами.

“Забіг кельнерів – це світова традиція відзначення Дня кельнера. Оскільки, Львів – місто, де плекають та розвивають ресторанну та туристичну культуру, а ми – одна з найбільших компаній міста в цьому секторі, тому й організовуємо вже традиційні для Львова перегони. Сподіваємось і цьогоріч розважити та підтримати наших кельнерів”, – коментує подію Ліда Овещенко, HR-менеджер Холдингу емоцій «!FEST».

Ввечері кельнери матимуть вечірку в Театрі пива “Правда”, а найкращих кельнерів Львова за підсумками року нагородять призами в Львівській Міській Раді напередодні перегонів.

День кельнера у Львові святкують з 2009 року. Керівники ресторанів, депутати, публічні люди працюють у цей день кельнерами в закладах з 18:00. Цими та іншими заходами організатори прагнуть привернути увагу до важливості, престижності та затребуваності роботи офіціанта в наш час.