У Львові відбудеться протест проти «хвилі поліцейського терору»

11 травня о 13.00 під стінами Головного управління Національної поліції (площа Григоренка, 3) відбудеться акція протесту проти хвилі поліцейського терору в Україні.

Про це повідомляє Форпост з посиланням на організаторів акції.

“11 травня в 13.00 біля ГУ поліції ми проведемо акцію проти поліцейського терору, який майже щодня стає більш явним і активним. 9 травня в Києві менти охороняли дідів, які казали “спасибо путин, что ти есть”, а паралельно вривались в офіси активістів, травили газом і били без розбору. Причину для побиття, обшуку, нападу, погроз, тиску на активіста в поліції знайдуть завжди і в 99% випадків вони будуть надумані, тому пройти повз відвертого ментовського терору ми не можемо і не маємо права. Запрошуємо до участі всіх, хто погоджується з такою думкою”, – заявила громадська активістка Автономного опору, спікер акції Ярина Волошин.