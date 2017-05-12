У Львові відбудеться міжнародний фестиваль єврейської музики «LvivKlezFest-2017»

З кожним роком фестиваль єврейської культури у Львові стає все більш популярним як серед виконавців з усього світу, так і серед глядачів, які заради цієї події спеціально приїжджають до Львова. Цього року «LvivKlezFest-2017» триватиме цілих 3 тижні, в його рамках пройде понад 20 культурних заходів у різних куточках міста, в яких візьмуть участь виконавці з 10 країн світу, а завершить усе грандіозний гала-концерт просто неба на пл. Ринок.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Розпочнеться фестиваль 15 травня двома колоритними подіями: відкриттям у Львівському історичному музеї виставки «Раритети єврейської спадщини», де можна буде побачити предмети іудаїки із приватних колекцій та запасників львівських музеїв, які виставляються дуже рідко, та святковим концертом, що відбудеться у Італійському дворику за участю Оркестру єврейської музики під керівництвом Лева Фельдмана з м. Чернівці (обидві події – пл. Ринок, 6, 14.00-16.00).

У рамках Фестивалю пройдуть унікальні виставки: «Гебрейський світ» (з колекції Львівської національної галереї мистецтв; експозиція там же) та фотовиставка «Євреї, котрі прославили Львів», яка буде інстальована просто неба на Просторі 3-х синагог (що на пл. Арсенальній, 5) – її зможуть подивитися усі, хто прогулюватиметься єврейським кварталом цими днями.

Окрім того, на цій же ж площі 2 червня просто неба відбудеться Концерт – молитва, присвячений пам’яті євреїв Львова (початок о 14.00).

Ще 4 надзвичайно цікавих концерти відбудуться протягом Фестивалю у Першому театрі для дітей та юнацтва – колишньому Єврейському театрі, та 1 – у Львівській національній музичній академії ім. Лисенка (див. Програму). Також на Фестивалі для знавців та аматорів пройдуть 2 музичних воркшопи та 1 танцювальний. Окрім того, шанувальникам театрального мистецтва буде цікавою вистава «Напередодні темряви» (за Бертольдом Брехтом) львівського аматорського театру «Дебют» (при ВЄБФ «Хесед-Ар’є»). А для малечі – дитяче свято «Цигеле-мигеле» у Парку культури (27.05 о 12.00) з концертом, розвагами, майстер-класами та кулінарним шоу від кафе «Єрусалім».

Традиційним завершення Фестивалю «LvivKlezFest-2017» стане феєричний гала-концерт «Мазл Тов!», який відбудеться 4 червня просто неба на пл. Ринок майже протягом цілого дня (13.00-22.00). Глядачі побачать костюмовану ходу, зможуть взяти участь у танцювальному майстер-класі, а також почути зірок клезмерської музики та співу, які приїдуть до Львова з різних куточків України, Ізраїлю, США, Великобританії, Австрії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Росії.

Цьогорічні учасники Фестивалю «LvivKlezFest-2017»: Ансамбль «Varnitshkes» (Україна, м. Львів), «The Yiddish Blues Drifters (Ізраїль), Roman Grinberg Klezmer Swing Quartett (Австрія), Поліна Шеферд (Великобританія), Патрік Фаррелл (США), Шура Ліповські та ансамбль «Novaya Shira» (Нідерланди / Німеччина), «Klezmаfour» (Польща), Аліна Івах (Україна/Росія), «Kaschauer Klezmer Band» (Словаччина), Світлана Кундиш (Україна/Ізраїль), Ансамбль «Litvakus» (США), Юлія Пуріна (Україна, м.Одеса), Оркестр «Klezmasters» (Росія), Роман Грінберг (Австрія), Ансамбль клезмерів з Дрогобича (Україна, м. Дрогобич), Бенд «Бурдон» (Україна, м. Львів), Олександр Данілов (Австрія), Олексій Розов (Росія), Дует «Тегілім» (Україна, м. Львів), Театр «Дебют» (Україна, м. Львів), Оркестр єврейської музики під керівництвом Лева Фельдмана (Україна, м. Чернівці)

Організатор IX Міжнародного фестивалю єврейської музики «LvivKlezFest-2017» – Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хесед -Ар’є».