У Львові відбудеться цілодобовий арт-фестиваль

У Львові 5-7 травня відбудеться масштабний цілодобовий арт-фестиваль у форматі арт-шоу.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, понад 100 молодих художників, музикантів та дизайнерів з 14-ти областей України представлятимуть свої роботи. Три дні концентрації сучасного українського мистецтва, спілкування, обміну досвідом і розваг водночас.

У програмі заходу: сучасна візуальна експозиція (живопис, графіка, скульптура, відеоарт, перформанси, інсталяції); музика – від класики до електро – Brunettes Shoot Blondes, Secret Avenue, The Cancel Band, Collegium Musicum, ZAPASKA, Love Rebel Gang, Dj Machitas та інші; лекції; театр – «Склад 2.0», АВС Театр та інші; майстер-класи для дітей і дорослих; колаборації; кінопокази (Катрусин Кінозавр, Wiz-Art).

Виставки та події відбуватимуться на трьох локаціях: !FESTrepublic, поблизу Порохової вежі та Kavalier Boutique Hotel. Вхід на фестиваль платний. Квитки можна придбати на сайті фестивалю.

New Wawe Exhibition вже вдруге відбудеться у Львові. Вперше фестиваль відбувся в березні 2016 року у форматі одного дня і зібрав понад 1500 осіб.

Довідка

New Wawe Exhibition – довгостроковий проект, експериментальна платформа для молодих митців та місце зустрічі з сучасним мистецтвом для всіх.

Фестиваль відбудеться у форматі триденного арт-шоу, де організатори поєднають мистецькі проекти для усіх видів чуття – зір, слух, запах, дотик, смак, інтуїція.