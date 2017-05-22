У Львові в неділю за шість годин випала третина місячної норми опадів

У Львові в другій половині дня неділі 21 травня випало 30% від місячної норми опадів.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«За даними Львівського гідрометцентру, у Львові за шість годин випало 23 мм опадів, що становить майже третину від місячної норми на травень», – зазначається у повідомленні.

Через негоду, яка в неділю пройшла Львовом, комунальні служби від учора працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків на найбільш проблемних ділянках: техніку та працівників залучають до розчищення проїзду доріг, ліквідації підтоплень підвальних приміщень, затоплень дворів та затікання дахів.

«Працівники комунальних підприємств, шляхо-ремонтних підприємств усувають наслідки негоди, в тому числі розчищають території від побутового сміття, яке водою змило зі сміттєвих майданчиків», – зазначили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

За повідомленням департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, через негоду на Львівщині в неділю, 21 травня, сталося знеструмлення 38 населених пунктів.