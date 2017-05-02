У Львові сьогодні прощатимуться з волонтером Богданом Дідичем

У понеділок, 1 травня, раптово помер львівський волонтер, голова громадської організації «Допоможи фронту» Богдан Дідич.

Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.

«Немає правильних слів щоб таке написати. Голова ГО “Допоможи Фронту”, наш великий друг, наш Даник сьогодні помер. Як же боляче і гірко… Вічна пам’ять, друже! Ти завжди будеш в наших серцях», – йдеться у повідомленні ГО.

Як стало відомо, причиною смерті став обрив тромбу. Богданові Дідичу був 41 рік. У нього залишились дружина та три доньки.

Він був активним учасником Революції Гідності. Збирав та передавав допомогу українським військовим, сам неодноразово бував у зоні проведення АТО, повідомляє Zaxid.net.

Парастас відбудеться 2 травня, о 19:00 за адресою вул. Пекарська, 52 (капличка).