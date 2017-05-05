У Львові розпочалося святкування Дня міста

У Львові сьогодні, 5 травня, розпочалося святкування 761-річчя міста, яке триватиме до 9 травня включно. Гаслом цьогорічного святкування Дня міста стало: «День міста натхнення. Ти твориш своє місто, а місто творить тебе».

Як повідомив начальник управління культури Львівської міськради Михайло Мороз у святкуванні Дня міста вперше задіяні всі райони Львова, щоб «святкування було не лише для туристів, але й для самих львів’ян».

У програмі святкувань зокрема: 5 травня розпочнеться масштабний цілодобовий арт-фестиваль у форматі арт-шоу. 6 травня під час урочистої сесії міської ради відзначать кращих львів’ян; центром міста пройде урочиста міська хода і на проспекті Свободи відкриють фан-зону «Євробачення». 7 травня День міста святкуватимуть у театрі Лесі Українки, а біля міської Ратуші відбуватиметься святковий концерт. 8 – 9 травня буде проходити Міжнародний шаховий фестиваль «Кубок Львова 2017», фестиваль сучасного танцю «Ритми часу» та святкові ярмарки.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, порядок під час святкування Дня Львова забезпечуватимуть понад сімсот поліцейських. Окрім посилених патрулів, створені додаткові слідчо-оперативні групи для швидкого реагування на злочини та правопорушення, у посиленому режимі працюють також вибухотехнічна та кінологічна служби.