У Львові розпочали реставрацію найстарішої церкви міста

У Львові відновлюють сакральні споруди. Цього року розпочалися ремонтні роботи з реставрації однієї з найстаріших церков міста – церкви святого Миколая.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Сотні років нашим храмом піклується святий Чудотворець Миколай. У ці дні Він приніс нам подарунок – що міська влада взяла на себе святий обов’язок покрити наш храм бляхою, зробити капітальний ремонт, зробити дренаж на подвір’ї. Ми дуже вдячні за це, що нам допомагають відновити наш храм, найстаріший храм Львова. Ми багато років чекали на цей ремонт. А своїми силами, за свої кошти таких робіт не в змозі провести», – розповів настоятель храму о. Володимир Хрептак.

«Оскільки у храмі давно не проводили жодних реставраційних робіт, його потрібно було докладно дослідити. Тому підхід до нього був особливий. Цього року тут ми плануємо і вже почали першочергові роботи, які будуть запобігати руйнації храму. Територія, де розташований храм, знаходиться під Замком. Тому вся вода із Замку стікає під храм. Тут не було жодного відведення дощових вод, не було колекторів і вода текла під храм і підмивала фундамент. Тому була велика небезпека щодо конструкцій стін, бо вже почали з’являтися тріщини. Щодо даху, то бляха давно поржавіла і прогнила, дахові конструкції теж прогнили. Один з хрестів ледь тримався. Потрібно було демонтувати усі 3 хрести. Зараз вони знаходяться на реставрації. Роботи триватимуть до кінця року, тобто до кінця реставраційного сезону. Маємо надію, що усі роботи закінчимо в теплу пору року», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

За її словами, в церкві планується повна заміна даху, проведеня гідроізоляції, відновлення благоустрою території. Позаду храму зроблять підпірну стінку, щоб закріпити схил.

***Церква святого Миколая є однією з найдавніших церков міста. Точна дата будівництва храму невідома, однак, за деякими джерелами, у 1300 році храм уже був збудований. Церква збудована у традиціях давньоукраїнської архітектури.

Грубі стіни збудовані із блоків тесаного каменю. На жаль, на сьогодні верхні частини втрачені і не дають повної уяви про первісний вигляд храму. Церква ґрунтовно перебудовувалась у XVII – на поч. XIX ст., постраждала під час пожежі 1783 р. У 1924-1935 роках під час реставрації було розкрито первісну білокам’яну кладку нижньої частини стін. У 2016 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на реставрацію церкви – 128,01 тис. грн. Відповідно, цього року розпочали ремонтні роботи з реставрації храму. Роботи проводить підрядна організація КП «Центр Комплекс».