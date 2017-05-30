У Львові п’яний водій стріляв по машинах

Львівські патрульні затримали нетверезого водія, який зі зброї стріляв по машинах та побився із сусідами.

Про це повідомляє патрульна поліція Львова.

“29 травня,  близько 18:00, патрульні отримали орієнтування на автомобіль Mercedes Vito, водій якого перебуває у стані алкогольного сп‘яніння і здійснив постріл із предмету схожого на пістолет в напрямку його автомобіля Daewoo Lanos. Транспортний засіб ушкоджень не зазнав. За словами заявника, невідомий його ще й переслідував”, – сказано у повідомленні.

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