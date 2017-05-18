До Дня Вишиванки у Львові представили карту-оберіг України, яку впродовж року вишивали майстрині з усієї країни. Кожну область представлено унікальним орнаментом, а подекуди й технікою виконання. Про це розповідають організатори всеукраїнської акції – представники соціального проекту «Мій тато захищає Україну» та Львівської обласної спілки соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих.

«Після довгої мандрівки з Заходу на Схід полотно повернулося до Львова. Кожна майстриня вклала душу і серце у цю роботу, а особливо емоційно, зі сльозами на очах, прийняли запрошення до створення карти-оберегу кримські жінки, які після окупації знайшли прихисток у Херсоні. Передусім, вони записали у полотнище свою надію, що над Севастополем знову замайоріє український прапор», – розповіла учасниця акції дружина учасника АТО Катерина Кожушко.

За словами, голови благодійного товариства «Мій тато захищає Україну» Петра Колодія, карта-оберіг стала символом єдності та справжнього братерства, адже її власноруч творили, зокрема, і матері, дружини та доньки наших захисників в Одесі, Запоріжжі, Львові, Херсоні, Вінниці й інших українських містах.

«Ми бачимо як гармонійно поєднується в єдине ціле самобутність кожного регіону. У цій карті записано і молитву за Мир, і код майбутньої перемоги, і прохання кращої долі для наступних поколінь. Тож нехай ця спільна праця оберігає Україну і кожну українську родину», – наголосив у промові ініціатор цієї акції Петро Колодій.

Завершення мандрівки карти-оберегу України заплановане на 28 червня – у День Конституції полотно представлять у Києві.

Zaxid.net