У Львові посилять охорону обласної ради

Після сьогоднішнього інциденту у Львівській обласній раді, коли група осіб увірвалася до залу й закидала його димовими шашками, буде посилено охорону.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, передає УНІАН.

«Ми засуджуємо хуліганські дії, які сьогодні мали місце у сесійній залі. Частково провина за це лежить на правоохоронних органах. Сьогодні відбудеться засідання з правоохоронцями, і дамо належну оцінку діям правоохоронців, оскільки йде мова про безпеку депутатів. Після цих подій охорона буде посилена», – зазначив Ганущин.

Він також додав, що депутати обласної ради були готові підтримати вимоги протестувальників, які також були озвучені їхніми представниками на сесії облради щодо ухвалення звернення до президента підписати закон про амністію, але «сталося те, що сталося, і належну оцінку хуліганським діям повинні дати правоохоронці».

«Сьогодні переміг не здоровий глузд. Близько 13.00 був готовий проект рішення щодо вимог пікетувальників, ми розглядати питання соціально-економічного плану і наступним повинно було бути питання про розгляд рішення щодо вимог учасників пікету. Ми були готові його приймати. Я разом з іншими поставив свій підпис під ним і був готовий підтримати проект даного рішення. Чому так сталося і хто спровокував ситуацію – мають розслідувати правоохоронці. Відповідну заяву я написав у поліцію», – зауважив голова облради.

На запитання журналістів, чи є інформація про те, що серед учасників пікету були представники з Луганщини, Ганущин відповів, що йому не відомо, хто брав участь в акції і хто міг виступити ініціатором хуліганських дій, тим більше «тоді, як учасникам протесту було вже відомо, що ми готові підтримати їх вимоги і ухвалили звернення».

«На акції було близько 500 осіб, мені не відомо, хто це був, серед них було багато людей, які розмовляли російською мовою. Хто це був і звідки – будуть встановлювати правоохоронці. До розгляду рішення з вимогами пікетувальників ми повернемося під час засідання сесії у четвер, 1 червня», – наголосив Ганущин.

Разом з тим він підкреслив, що у зв’язку із сьогоднішніми подіями облрада не вимагатиме відставки начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області генерала поліції Валерія Середи.

«Питання про відставку керівника Нацполіції області не стоїть. Генерал, який був в АТО, повинен покращити ситуацію в правоохоронних органах», – зазначив Ганущин.

Під час брифінгу голова облради не повідомив про те, хто постраждав під час хуліганських дій.

Як повідомила головний лікар Станції швидкої медичної допомоги Львова Наталія Поважук, після сутичок в облраді по допомогу до медиків звернулися постраждалі. Двох потерпілих направлено до 8-ї міської лікарні, одного – до обласної. У всіх пацієнтів легкі або середнього ступеня тяжкості травми.

«По допомогу до нас звернулись дві жінки. Одна з них госпіталізована з нетяжкими опіками. Це львів’янка. За словами потерпілої, на ній загорілась сорочка. Зараз уся необхідна медична допомога надається. Інша жінка з травмою зараз обстежується лікарями», – сказала Поважук.

Вона не уточнила, ким є постраждалі жінки.

Головний лікар 8-ї лікарні Львова Василь Обаранець поінформував, що також по допомогу звернулось 9 працівників правоохоронних органів, їх обстежують у травмпункті медзакладу.

Керівник відділу комунікації обласного главку поліції Світлана Добровольська уточнила, що на даний час по медичну допомогу звернулись 11 працівників поліції, з них 9 патрульних і 2 працівника Галицького відділу поліції.

Як повідомлялося, 30 травня представники ВО «Свобода», ГО «Сокіл» та «Правого сектора» пікетували Львівську облраду з вимогою до депутатів ухвалити звернення до президента України Петра Порошенка із закликом підписати ухвалений парламентом закон про амністію у 2016 році. Учасники акції висловлювали обурення зволіканням президента з підписанням закону про амністію-2016, який також стосується бійців АТО, засуджених за незначні злочини.

Не дочекавшись розгляду даного питання депутатами, близько 50 учасників пікету, прорвавши кордон охорони і поліції, увірвалися до сесійної зали і закидали зал димовими шашками. Частині депутатів вдалося вийти, інших активісти на деякий час заблокували у заповненому димом залі.

Під час події у сесійній залі постраждала журналістка телеканалу «Перший Західний», яка перебуває на 6-му місяці вагітності. Їй в голову потрапила димова шашка. Постраждалу швидкою допомогою забрали до лікарні.