У Львові понад 7 тисяч тонн сміття лежить на землі

Сьогодні, 15 травня, обговорили критичну ситуацію, що склалась у Львові із вивезенням та захороненням твердих побутових відходів.

Про це повідомили у прес-службі мерії міста.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, на сьогодні у місті є понад 7 тис тонн відходів – на майданчиках та на перевантажувальних станціях. Це сміття немає куди вивозити, адже лише три міста після підписання меморандуму уклали з містом угоди на захоронення ТПВ.

“Я говорю, що сьогодні є проблема – понад 7 тис тонн відходів лежать на землі, їх немає куди везти, маючи в Україні тисячі полігонів. Всі говорять, що проблеми немає, меморандум підписали і все вирішили”, – зазначив міський голова Львова.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією та місцевими органами самоврядування Львівщини знайшли вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів, що утворюються на території м. Львів.