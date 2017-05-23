У Львові побудують сміттєпереробний завод на території міста

Французька компанія Egis запропонувала Львову звести сміттєпереробний завод на території ТЕЦ-2.

Як розповів керівник проекту Крістофер Раунд, експерти також аналізували дві інші земельні ділянки у селі Добряни, що у Миколаївському районі, та у селі Новий Яр, що у Яворівському районі. Однак, за його словами, через технічні та екологічні параметри ці ділянки не підходять для будівництва заводу.

Заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак уточнив, що йдеться про земельну ділянку на вул. Пластовій, що у Личаківському районі Львова.

«Земельна ділянка, яка відведена ТЕЦ-2, це околиця міста. Французькі експерти скажуть, що там може бути. Комплекс з переробки сміття і, як варіант, за рахунок спалювання може бути вироблення тепло- та електроенергії», – сказав Сергій Бабак.

За словами Крістофера Раунда, наразі експерти ще не обрали технологію, у який спосіб відбуватиметься переробка львівських відходів. Паралельно французькі експерти працюватимуть також над рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища.

Нагадаємо, 17 березня Львівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Egis щодо проекту поводження з твердими побутовими відходами, зокрема підготовки комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами, включаючи об’єкти збору, переробки, утилізації ТПВ у Львові.

З часу підписання меморандуму про співпрацю над підготовкою комплексного дослідження та стратегії міста у сфері поводження з відходами у Львові працюють фахівці французької компанії Egis.

Zaxid.net