У Львові пацієнтка покінчила життя самогубством стрибнувши з вікна лікарні

19 травня 03:30 ранку з вікна 3-го поверху 8-ї міської клінічної лікарні викинулася 29-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомив головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець, жінка встала, відчинила вікно і викинулася з нього. У палаті хвора перебувала зі своєю матір’ю, оскільки потребувала сторонньої допомоги.

Жінка з 15 травня перебувала на лікуванні з неврологічною патологією. Жодних психічних розладів під час обстежень не було виявлено.

На місце події викликали поліцію. Ведуться слідчі дії.