У Львові оголосили день жалоби з приводу смерті Любомира Гузара

1 червня у Львові оголошено день жалоби. Відповідне розпорядження підписав мер Андрій Садовий. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

«Львів сумує з приводу смерті Блаженнійшого Любомира Гузара. Відповідно до розпорядження міського голови Львова, завтра, 1 червня, у місті оголошено день жалоби. Відтак, завтра буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів», – сказано у повідомленні мерії.

Президент України Петро Порошенко у зв’язку зі смертю Любомира Гузара заявив: «Висловлюю глибоку шану цій світлій людині, справжньому подвижнику, який сміливо ніс слово Господнє українцям у двох сторіччях на зламі двох тисячоліть».

Глава держави згадав одне з останніх інтерв’ю Любомира Гузара, в якому він сказав: «Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність боротьби». «Виконуючи його наказ за покликом серця ми маємо продовжувати боротися за Україну, за мир, за любов», – сказав президент.

Як інформує ТСН, у резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Речник УГКЦ о. Ігор Яців наголосив журналістам, що дата прощання та похорону Любомира (Гузара) узгоджується через родину закордоном, бажання багатьох єпископів прибути на прощання та близькість свята Трійці.

Водночас, як інформує департамент інформації УГКЦ, Архиєрейська божественна літургія з чином похорону Блаженнішого Любомира відбудеться 5 червня 2017 року о 11.00 у Патріаршому соборі.

Нагадаємо, що 31 травня о 18:30 на 85-му році життя, після важкої недуги, помер Блаженніший Любомир Гузар.