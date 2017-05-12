У Львові офіційно представили нового начальника управління СБУ

У Львові 12 травня відбулося офіційне представлення нового начальника обласного управління Служби безпеки України. Відповідно до Указу Президента України від 3 травня 2017 року керівником управління призначено полковника Ткачука Олександра Анатолійовича.

Як повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області, представив особовому складу нового начальника перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина.

Олександр Ткачук подякував присутнім за теплі слова та підтримку. «Управління працюватиме у тісній взаємодії зі всіма державними та правоохоронними органами. Впевнений, що разом ми здатні результативно відповісти на ті виклики, які стоять перед Львівським регіоном», – запевнив він.

Довідка: Ткачук Олександр Анатолійович народився 6 вересня 1980 року у м. Деражня Хмельницької області. Має вищу юридичну та військову освіту. У Службі безпеки України з липня 1997 року. Тривалий час працював за лініями контррозвідки та міжнародного співробітництва СБ України з іноземними спецслужбами. Пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника апарату голови СБ України.

Вільно володіє англійською мовою. Одружений. Виховує сина.