У Львові невідомі кинули «коктейль Молотова» в офіс міської організації ВО «Свобода»

У Львові в ніч на 10 травня невідомі зловмисники намагалися підпалити офіс Львівської міської організації ВО «Свобода».

Як повідомили у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода», вікно офісу було розбите пляшкою з червоною рідиною, схожою на фарбу. Також поряд знайшли залишки від саморобного запалювального пристрою, який схожий на так званий «коктейль Молотова».

«Сьогодні вночі невідомі кинули «коктейль Молотова» у приміщення офісу Львівської «Свободи». На щастя, вибуху не відбулось і ніхто не постраждав, наслідком стало розбите вікно. Сам напад пов`язуємо виключно з нашою політичною діяльністю. Вважаємо це умисною провокацією проросійських сил, яким вчора львівські свободівці не дали використовувати заборонену комуністичну символіку», – зазначив голова Львівської міської організації ВО «Свобода» Любомир Мельничук.

У відділі зв’язків з громадськістю Нацполіції області повідомили, що сьогодні о 10.20 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідома особа розбила вікно приміщення офісу однієї з організацій, а також пошкодила фарбою фасад будинку та тротуар. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили розбите вікно, уламки скла від розбитої пляшки на тротуарі, а на фасаді будинку – сліди фарби червоного кольору.

Наразі проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та причетних до його скоєння осіб. Призначено ряд експертиз.