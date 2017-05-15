У Львові на хабарі затримали керівника обласного медичного об`єднання МВС

У Львові 15 травня працівники Військової прокуратури Західного регіону спільно з оперативниками одного з підрозділів ГУ Нацполіції Львівської області затримали під час одержання неправомірної вигоди керівника територіально-медичного об`єднання МВС України по Львівській області.

Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, керівник державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області» отримав неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. грн від підприємця за надання в оренду приміщення в медичній установі, яку очолює.

Як зазначили у прокуратурі, загалом, з лютого ц.р., задокументовано кілька епізодів отримання неправомірної вигоди вказаним посадовцем на суму 150 тис грн.