У Львові на новобудові загинув робітник

В Личаківський відділ поліції 24 травня надійшло повідомлення від диспетчера служби «103» про те, що з шостого поверху новобудови на вулиці Богдана Хмельницького випав чоловік, котрий помер на місці події.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблий – 43-річний мешканець Буського району, працював будівельником. Подія сталась близько 14.30.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності терміном до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, що за останніх півроку це вже третій випадок загибелі робітника на цій новобудові. 14 грудня минулого року з риштування на рівні восьмого поверху випав 22-річний житель Рівненської області, а 20 квітня цього року з риштування на висоті п’ятого поверху впав 43-річний мешканець міста Червоноград. Обоє були будівельниками і від отриманих травм померли на місці події.

За інформацією з джерел у правоохоронних органах, загиблий працював за договором в ТОВ “Світ будівництва та дизайну ПРО” згідно яким з лютого виконував будівництво стіни будинку за адресою вул. Б.Хмельницького, 230-а , забудовником якого є ТзОВ “МС Гарант”.