У Львові на горищі житлової багатоповерхівки виявили мінометну міну

У Львові на горищі житлового будинку на вулиці Окружній місцевий житель виявив боєприпаси часів Другої світової війни.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, 29 травня о 10:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в місті Львові по вул. Окружна, 59 під час ремонтних робіт на горищі трьохповерхового житлового будинку виявлено ручну гранату М-39 та мінометну міну калібру 50 мм часів ІІ Світової війни.

Цього ж дня о 16:00 фахівцями піротехнічної групи 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України небезпечні знахідки вилучено та знищено у встановленому порядку.

З початку року на території Львівської області було виявлено 421 вибухонебезпечний предмет та 113 набоїв до стрілецької зброї в 152 місцях.