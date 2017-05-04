У Львові на День міста порядок охоронятимуть понад сімсот поліцейських

У період святкувань правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі несення служби.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, окрім посилених патрулів, створені додаткові слідчо-оперативні групи для швидкого реагування на злочини та правопорушення, у посиленому режимі працюють також вибухотехнічна та кінологічна служби.

«Основну увагу працівники поліції приділятимуть охороні публічного порядку під час урочистостей та святкових заходів. Це, звичайно, проспект Свободи, площа Ринок, парки та сквери. Також очікується приїзд у Львів туристів – як з інших міст України, так і іноземців, тому на автобусному та залізничному вокзалах, а також в аеропорту теж будуть посилені заходи безпеки», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Андрій Таран.