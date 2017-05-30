У Львові на 31 травня синоптики прогнозують дощі і град

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 31 травня по місту Львову очікується вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, град. Також – пориви вітру (південно-західний з переходом на північно-західний), під час грози шквал 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 12 – 14° тепла, вдень 23 – 25° тепла.

В четвер, 1 червня, синоптики прогнозують без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 19 – 24° тепла.

У п’ятницю, 2 червня, прогнозують без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 21 – 26° тепла.