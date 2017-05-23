У Львові молода жінка розбилася після падіння з багатоповерхівки

У Львові з висоти 9-го поверху впала 34-річна жінка: «швидка» констатувала смерть до приїзду.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 23 травня об 11.48 у Львові на вул. Науковій, 43 з 9-го поверху впала 34-річна жінка, жителька Львова. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть до приїзду.

Попередня причина загибелі – вчинення самогубства. Загибла зареєстрована у м. Львові (вул. Сихівська, 4).

Обставини та причини події з’ясовують. Проводять дослідчу перевірку.