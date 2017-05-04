У Львові двоє банкірів попалися на крадіжці 300 тис грн. з установи

У Львові викрили розкрадання коштів банківської установи. Працівники обласного Управління захисту економіки викрили начальницю відділення та фінансового консультанта одного із банків, які розкрадали кошти установи. Загальна сума, якою заволоділи двоє працівників фінансового закладу – понад 300 тис. грн.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління поліції у Львівській області.

Так, керівник відділення отримала від клієнта гроші, які мала покласти на його рахунок. Однак жінка привласнила їх, а вкладникові надала фальшивий касовий чек.

Крім того, за вказівкою цього ж керівника відділення, фінансовий консультант, маючи доступ до рахунків вкладників через електронну систему банку, знімав грошові кошти, які знаходились на рахунках. Загалом зловмисники привласнили понад 300 тис. грн.

Обом фінансистам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.