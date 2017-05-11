У Львові до кінця року буде обмежено рух по вул. Чернівецькій

З 12 травня і 12 грудня буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Чернівецькій.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, обмеження руху транспортних засобів на вул. Чернівецькій зумовлене проведенням будівельних робіт з ремонту трамвайної колії.

Роботи виконує ТзОВ «Онур».

Як повідомив Борис Вільгуцький, представник ТзОВ «Онур», на час ремонту трамвайної колії на вул. Чернівецькій буде зменшено проїзну частину вулиці на ділянці від вул. Городоцької до залізничного вокзалу: з двох смуг на одну смугу для проїзду транспорту.