У Львові до Дня Вишиванки статуї одягли у вишиті накидки і сорочки

У центрі Львова сьогодні античні статуї Нептуна, Амфітріти, Адоніса, Діани та фігури левів левів-охоронців міської Ратуші одягнені у вишиванки.

Городяни та туристи охоче фотографуються біля статуй та фігур у вишиванках, також сьогодні на вулицях міста можна спостерігати велику кількість перехожих та відпочиваючих у вишитих сорочках і гаптованому одязі.

О 12.00, із центру міста до Личаківського цвинтаря Львова вирушила загальноміська піша хода до якої по маршруту слідування через увесь центр міста може долучитися кожен бажаючий одягнений у вишитий одяг. Учасники ходи вшанують на місці почесних поховань Личаківського цвинтаря полеглих на Євромайдані та бійців АТО.