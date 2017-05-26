У Львові до 1 липня вирішать долю Монумента Слави радянських збройних сил

26 травня відбулося перше засідання робочої групи, яка розглядає питання експонування пам’ятника Монумент Слави. Запропонувати оптимальні варіанти вирішення майбутнього експонування Монументу Слави робоча група має до 1 липня 2017 року.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відповідно до розпорядження міського голови Львова, було створено робочу групу для вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави. Під час першого засідання кожен з учасників групи озвучив свою позицію і бачення майбутньої долі пам’ятника Монумент Слави.

Відповідно, було прийнято рішення запросити на наступне засідання одного із авторів пам’ятника – Ярослава Мотику; запросити експертів із Львівської академії мистецтв, ЛНУ ім. І. Франка, УКУ, НУ «Львівська політехніка», представників Спілки художників і скульпторів.

До наступного засідання робоча група доручила провести інвентаризацію і обстеження пам’ятника Монумент Слави.

Також учасники робочої групи спільним листом звертатимуться в Інститут національної пам’яті надати своє роз’яснення і бачення поводження з такими об’єктами. Рекомендації та пропозиції проситимуть у фахівців ЛНУ ім. І. Франка, НУ «Львівська політехніка», УКУ тощо.

Відповідно до розпорядження міського голови Львова №202 від 17 травня 2017 р., розглянувши звернення Почесного громадянина міста Львова, письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, учасника національного та правозахисного руху, політв’язня радянських таборів Ігоря Калинця, враховуючи громадську дискусію навколо пам’ятника Монумент Слави, яка останнім часом набула особливої гостроти, враховуючи біполярність думок щодо експонування монументальної композиції, маючи на меті фахове вирішення питання, створено робочу групу для розгляду пропозицій і вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській.

Довідка. Монумент бойової слави радянських збройних сил розміщено у горішній частині Парку культури та відпочинку на місці розораних могил давнього Стрийського цвинтаря. Це традиційне місце проведення заходів присвячених Дню перемоги.

Відкритий у травні 1970 року меморіал отримав назву «Монумент бойової слави радянських збройних сил». Ансамбль виконано в камені та бронзі.

Ансамбль складається з тридцятиметрового бетонного пілона, облицьованого гранітною плиткою, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної, облицьованої лабрадоритом стели з великими рельєфами з кованої міді.

Центр ансамблю складає скульптурна група, що складається з алегоричних фігур радянського Воїна і «Батьківщини-матері». «Батьківщина-мати» приймає присягу вірності Воїна і символічно благословляє його меч. Історія Радянської армії розкривається в шести багатофігурних горельєфах, розташованих з обох боків стели.