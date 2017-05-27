У Львові десятки байкерів проведуть благодійний заїзд

28 травня у Львові відбудеться акція «Коло благодійності». Організаторами акції виступили ГО «Мотоклуб Галицькі байкери» та Благодійний фонд «Я не один».

Як повідомили організатори, за умовами акції, кожен, хто долучитьсяя до збору коштів, отримає можливість проїхатись разом із байкером по символічному колу благодійності.

Маршрут охоплюватиме: площа перед Оперним театром – пр. Свободи – пл. Міцкевича – пр. Свободи – площа перед Оперним театром.

Всі зібрані кошти будуть використані на проведення операцій дітям із малозабезпечених сімей та дітям-сиротам.

«Акція має два завдання – зібрати кошти для дітей, а також привернути увагу до проблеми лікування дітей, особливо з малозабезпечених сімей», – наголосив один з організаторів акції та учасник мотоклубу Вальдемар Надіжко.

28 травня з 14.00 до 18.00 на площі перед Оперним театром буде розташовано великий намет, в якому знаходитиметься скринька для внесків. Благодійний внесок стартує від 100 грн.