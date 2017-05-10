У Львові частині споживачів припинили подачу гарячої води

У Львові з 10 травня КП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж, з метою виявлення дефектів, що підлягають ліквідації під час літнього ремонтного періоду, а також перевірки щільності та механічної міцності трубопроводів та арматури.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

ЛМКП «Львівтеплоенерго» повідомляє про проведення гідравлічних випробувань теплових мереж на міцність та щільність:

з 10.05 по 15.05.2017р. від ТЕЦ-1 і ТЦ «Південна»;

з 10.05 по 15.05.2017р. від ТЦ «Північна;

та на ремонтні роботи:

з 15.05 по 07.06.2017р. – ТЕЦ-1;

з 15.05 по 07.06.2017р. – ТЦ «Північна»

У зв’язку з проведенням згаданих вище гідравлічних випробувань, буде припинено подачу гарячої води:

з 10.05.2017р. – від ТЕЦ-1 (І-й, ІІ-й, ІІІ-й тепловивід) 764 ж/б:

• споживачам Сихівського житлового масиву (просп. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька);

• споживачам по вул. Стрийська, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць (Рубчака, Тролейбусна, Кн.Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

• споживачам по вул. Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена.

• споживачам мікрорайону “Новий Львів” (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, П.Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).

з 10.05.2017р. – від ТЦ «Північна» (258 ж/б):

• споживачам Шевченківського району по вулицях: Грінченка, Чигиринська, Мідна, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, П. Панча, Варшавська,

Ю. Липи, пр.Чорновола, Підголоско, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська.

Подачу гарячої води споживачам після проведення гідравлічних випробувань теплових мереж на міцність та щільність і ліквідації виявлених в процесі випробувань поривів та інших недоліків, буде відновлено:

• споживачам Сихівського, Франківського, Личаківського районів – орієнтовно 08.06.2017р. від ТЕЦ-1 (764 ж/б);

• споживачам Шевченківського району – орієнтовно 08.06.2017р. від ТЦ «Північна» (258 ж/б).

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» у зв’язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж на щільність та міцність не буде подаватись гаряча вода:

з 10.05.- 24.05.17р. в будинки за адресами :

– кот. Патона,2а (Виговського,72; Сигнівка,3,5,7,9,11; Любінська,150-164(парні); Патона,2-35; П.Полтави,34; Ряшівська,7,9,13,15,27; Кричевського,65)

– кот. Караджича,11а (Баштанна1,3; Виговського,1-37 (непарні); Гірника,1; Городоцька,241-249(непарні); Головатого,1-7; Караджича,13,14,14а,16; Любінська,94-104(парні); Мисливська,15,27,29; Яворницького,1а-11; Патона, 2/2;2/3;2/4;2/5; 2/6;2/7;12)

– кот. С.Петлюри,4а (С.Петлюри,2-53; Любінська,89-107(непарні); Виговського,39-65(непарні); Кульчицька,1-16в; Кульпарківська,128-142(парні), Чувашська,29)

– кот. Кульпарківська,95а (Кульпарківська,154-180(парні); Виговського,67-89(непарні); Садова,5-27а; С.Петлюри,34, В.Великого,48,48а; Перфецького,3,5,11 )

з 15.05.- 29.05.17р. в будинки за адресами :

– кот. Шевченка, 362а ( Шевченка 318-416 (парні));

– кот. Ожинова,5 (Біберовича,9,11 ,13а; Ожинова,1; Порічкова,15)

– кот. Широка,79а ( Роксоляни,33; Широка,64-100 (парні), Суботівська,2)

– кот. Сяйво,17а (Сяйво,11,13,15,17,19,21; Широка, 29,75,77; Вигоди,21,36,54,56,58,60,62; Ангарна,18; Планерна,12; Доробок,48 ; Сластіона,58; Низинна,52,60 )

– кот. Роксоляни,26а ( Роксоляни,28,51,57,59,63,65,65а; Повітряна,92,94,65,88,68; Сірка,2,25; Суботівська,7,9,11,8,10,12; Низинна,2,4,5; Мундяка,8; Калнишевського,1,2,4,4а,6)

– кот. Величковського,1 (будинки на вул. Величковського)

– кот. Левандівська,25 (Левандівська,25)

У разі виникнення пошкоджень теплових мереж на окремих вулицях, термін відключення гарячого водопостачання може бути продовжено.