У Львові будуть подавати гарячу воду за графіком

У літній період у Львові обмежать централізовану подачу гарячої води. Замість 24 годин гарячу воду подаватимуть мешканцями 18 годин на добу.

Обмеження гарячого водопостачання ініціювали ЛКП «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго», щоб зменшити збитки. 30 травня зміну графіку подачі гарячої води погодила профільна депутатська комісія Львівської міськради, повідомляє Zaxid.net.

За словами директора ЛКП «Львівтеплоенерго» Степана Пакіжа, протягом літа, коли мешканці отримують гарячу воду, але опалення не працює, «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго» зазнають значних збитків.

«Ми порахували збитки при 24 годинах подачі гарячої води. Вийшло 120 млн грн (за період, коли будинки не опалюються, – ред.). При 18 годинах збитки становитимуть 110 млн грн», – сказав Степан Пакіж. Тобто завдяки обмеженню часу подачі води підприємства заощадять близько 10 млн грн.

Планується, що львів’яни отримуватимуть гарячу воду з 05:00 до 23:00. Графік стосуватиметься лише тих мешканців, які мають централізоване водопостачання.

Після погодження профільною депутатською комісією запровадження 18-годинного графіку подачі гарячої води має затвердити виконавчий комітет ЛМР.

Додамо, що з 10 травня у Львові розпочалися щорічні гідравлічні випробування. На час гідравліки було призупинено подачу гарячої води усім споживачам. Відновити подачу гарчої води, за словами Степана Пакіжа, мають до п’ятниці, 2 червня.