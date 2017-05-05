У Львові адвокату юридичної консультації «світить» 8 років позбавлення волі

Відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управляння нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області направлено до суду обвинувальний акт відносно адвоката юридичної консультації міста Львова за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ст.369 КК України.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, в січні поточного року адвокат схилила правопорушника до дачі хабара в розмірі 1000 доларів США двом суддям одного з районних судів міста Львова за сприяння у закритті відносно нього проваджень про вчинення адміністративних правопорушень. Однак, в подальшому, після заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами, була затримана.

Судом їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в розмірі 32 тис грн, яку вона сплатила, а на усе її майно наклали арешт.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень шахрайці загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.