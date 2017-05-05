У Львові 6 травня електротранспорт курсуватиме за зміненим маршрутом

У Львові 6 травня відбудуться зміни у русі електротранспорту, який курсує через центральну частину міста.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, у зв’язку із святковими заходами з нагоди Дня міста, 6 травня, з 13.00 і до кінця дня, буде перекрито рух транспорту через площу Ринок, а також через проспект Свободи.

Зважаючи на це, частково зміняться маршрути трамваїв: № 1 № 9 – вони курсуватимуть по вулиці Городоцькій, оминаючи центральну частину міста.

Трамвай № 2 курсуватиме через площу Соборну за своїм звичним маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вернадського.

Також відбудуться зміни в русі тролейбуса №13: на час обмеження руху в центральні частині, його кінцевою зупинкою буде ТЦ «Форум».