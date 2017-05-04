У Львові 4 – 5 травня буде перекрито рух транспорту на вул. Величковського

У Львові 4 травня з 09.00 і до 21.00 5 травня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Величковського, 4.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, перекриття для руху транспортних засобів на вул. Величковського,4 зумовлене проведенням робіт з облаштування переходів трубопроводом безнапірної каналізації діаметром 400 мм через вул. Величковського, навпроти скульптури Матері Божої.

Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1».