У Львові 30 травня оголошено днем жалоби

Міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, яким 30 травня, день, коли торік на полігоні твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі сталася трагедія (зсув і обвал), оголошено днем жалоби у місті Львові.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У цей день на всій території міста вивісять Державний Прапор України з траурними стрічками, приспустять Державний Прапор на усіх адміністративних будівлях.

Також у розпорядженні зазначено: «рекомендувати обмежити проведення розважальних заходів, рекомендувати внесення необхідних змін до програм телебачення і радіо».

«Ми маємо мати повагу до Дня жалоби і розуміти, як варто поводитись в такі дні. Тому просимо заклади громадського харчування та торгівлі з розумінням поставитись до ситуації та стишити на один день звук динаміків. Також закликаємо обмежити розважальні заходи», – наголосив в. о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.