У Львові 2 червня стартує автомобільний фестиваль «Leopolis Grand Prix 2017»

З 2 до 4 червня у Львові традиційно пройде автомобільний фестиваль «Leopolis Grand Prix», який цього року приурочений до 85-річчя змагань з офіційним статусом Гран Прі.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, цього року Парк культури та відпочинку імені Б.Хмельницького перетвориться в окреме ретро-місто. Будуть створені вулиці Англійська, Німецька, Українська, Радянська, Французька, Американська, Італійська, Японська, Польська, Байкерська, Скандинавська. На кожній із цих вулиць будуть розташовані автомобілі виробників цих країн, їхня національна кухня, дизайн та все це супроводжуватиметься чудовою музикою від львівських музичних гуртів.

У Військовому кварталі відбуватиметься реконструкція військового табору від товариства «Пам’ять», а в Дитячому кварталі відновимо перегони на дитячих педальних автомобілях «Формула 001» (у 1930-их роках саме такі перегони відкривали Гран Прі Львова).

Зареєстровано 200 автомобілів із 9 країн світу (Україна, Білорусь, Польща, Литва, Австрія, Італія, США, Естонія, Чехія). Це представники 48 авто-фан клубів світу. Вперше до нас приєднаються екіпажі із Естонії та США.

На фестивалі буде виставковий ряд американського автопрому, в тому числі Ford T (1912), Pontiac Landau (1928), Cadillac de Ville (1963), Cadillac Calais (1967), Buick Le Sabre (1976), Buick Electra (1972).

Одними з учасників Англійської вулиці будуть Jaguar XJ-12 (1984), Jaguar SS100 (1936) та Rolls Royce Silver Cloud II (1962).

З радянських легенд на виставці можна буде зустріти легендарні автомобілі ЗІЛ-115 (1978 року), яким користувався голова Комуністичної партії України Володимир Щербицький, ЗІС-110, ГАЗ-13 та «Чайку» ГАЗ-14, яку називали «радянським мерседесом», оскільки тільки цими машинами їздили члени політбюро ЦК КПРС.

На Німецькій вулиці можна буде зустріти Wanderer W23 (1938), BMW DA3 Wartburg (1930) та ще десятки інших автомобілів відомих марок.

Програма для відвідувачів фестивалю 2017

П’ятниця, 2 червня

Парк Культури та відпочинку імені Б.Хмельницького

11.00 Відкриття виставки ретро-автомобілів під відкритим небом

12.00 – 22.00 Кулінарні шедеври країн світу

12.00 – 20.00 Дитячі розваги (дитяча зона)

12.00 – 20.00 Реконструкція військового табору (військова зона)

15.00 – 22.00 Виступи музичних колективів

Субота, 3 червня

Парк Культури та відпочинку імені Б.Хмельницького, «Львівський трикутник», Malevich Concert Arena & Night Club

10.00 – 22.00 Виставка ретро-автомобілів під відкритим небом

10.00 – 15.30 Перегони трасою «Львівський трикутник»

15.00 – 20.00 Виступи музичних колективів

12.00 – 16.00 Змагання для дітей «Формула 001» (дитяча зона)

10.00 – 22.00 Кулінарні шедеври країн світу

11.00 – 20.00 Реконструкція військового табору (військова зона)

22.00 – Командорський бал у стилі Леополіс Гран Прі (Malevich Concert Arena & Night Club)

Неділя, 4 червня

Парк Культури та відпочинку імені Б.Хмельницького

10.00 – 20.00 Виставка ретро автомобілів під відкритим небом

12.00 – 16.00 Конкурс елеганції

12.00 – 16.00 Змагання для дітей «Формула 001» (дитяча зона)

10.00 – 20.00 Реконструкція військового табору (військова зона)

12.00 – 20.00 Музична програма

20.00 Закриття виставки.

У зв’язку з проведенням перегонів, 3 червня будуть ускладнення в русі приватного транспорту та зміни в русі громадського транспорту з 9.00 до 16.00 вулицями «Львівського трикутника» (вул.Вітовського – вул.Стрийська – вул.Героїв Майдану).

Довідка. 8 вересня 1930 року стартували перші кільцеві перегони вулицями міста Львова, які через характерну форму траси (трикутник зі зрізаними кутами) отримали назву «Львівський трикутник». Історична траса «Львівський трикутник» 1930-х років була на рівні із «Гран Прі Монако».

Головний організатор Фестивалю – ГО АФК «ЗАЗ-Козак».