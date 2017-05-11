У Львові 10 нових «Електронів» виїхали на автобусний маршрут №46

Від 10 травня на автобусному маршруті № 46 у Львові курсують нові низькопідлогові автобуси «Електрон».

За інформацією заступника директора АТП-1 Олександра Струтинського, у майбутньому цей маршрут, а також №16 планується повністю забезпечити новими «Електронами». Поки що на 46-му їх курсує 10 одиниць, за 16-им маршрутом – вісім.

Також, за словами Олександра Струтинського, такі ж нові «Електрони» виїхали на маршрути № 16 та № 3.

Маршрут №3 повністю обслуговується новими автобусами – це 14 машин, інформує Zaxid.net.