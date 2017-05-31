У Львові 1 червня не буде води у двох районах міста

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», 1 червня буде тимчасово призупинено подачу води у Личаківський і Галицький райони міста Львова.

У зв’язку із плановими роботами з переврізки новозбудованого водопроводу в розрізі робіт із реконструкції вул. Личаківської, 1 червня з 09.00 до 20.00 буде припинено подачу води в Личаківський і Галицький райони міста, обмежений вул. Прогулкова – вул. Втіхи – вул. Над Джерелом – вул. Дорога Кривчицька – вул. Ніщинського – вул. І.Вільде – вул. Мучна – вул. Ніжинська – вул. Лисенка – вул. Довбуша – вул. Кривоноса – вул. Насипна – вул. Сніжна – вул. Винниченка – вул. Личаківська і прилеглі до них вулиці.