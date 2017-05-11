У Львівській області на хабарі затримано головного лікаря районної лікарні

На Львівщині працівниками Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції та слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області 10 травня затримано «на гарячому» в службовому кабінеті, при отриманні неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США головного лікаря однієї із центральних районних лікарень Львівської області.



Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, посадовець вимагав та отримав вказану суму хабара за прийняття особи на посаду медичної сестри в очолюваному ним медичному закладі.

У провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення лікарю про підозру за ч.3 ст.368 КК України та обрання йому запобіжного заходу.

За вчинення вказаного злочину посадовцю загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.