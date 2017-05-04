У ФК «Карпати» спростували інформацію про відставку головного тренера

Генеральний директор ФК «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький спростував інформацію щодо припинення співпраці із головним тренером клубу Олегом Дулубом.

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

«Не розумію, звідки така інформація береться! У нас нема жодних проблем з Олегом Анатолієвичем, ведеться нормальний робочий процес. Мені гидко читати такі речі, вони не мають нічого спільного із здоровим глуздом. Сприймаю це не інакше як інформаційну атаку на наш клуб, зважаючи на події, що відбулися в українському футбольному середовищі нещодавно. Вимагаємо від ЗМІ, що поширили цю неправдиву інформацію, спростувати її і не вводити в оману уболівальників львівських «Карпат», – заявив Юрій Дячук-Ставицький.

Раніше спортивне видання Sport Arena опублікувало інформацію, що «Карпати» планують попрощатись з Олегом Дулубом після завершення сезону. За інформацією видання, керівництво львівського клубу не влаштовують методи роботи білоруського спеціаліста, а також якість гри команди.

Водночас джерела Tribuna.com повідомили про те, що «Карпати» ведуть активні переговори щодо повернення екс-наставника львів’ян Ігоря Йовічевіча, який покинув клуб наприкінці 2015 року.

Білоруський тренер Олег Дулуб очолив «Карпати» у жовтні 2016 року. В останньому турі УПЛ команда перервала безпрограшну серія, яка становила 8 матчів, передає Zaxid.net.